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Сексуальная жизнь студенток 2021 - 2025, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Сексуальная жизнь студенток
Киноафиша Сериалы Сексуальная жизнь студенток Сезоны Сезон 3

The Sex Lives of College Girls 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Сексуальная жизнь студенток»

В 3 сезоне сериала «Сексуальная жизнь студенток» продолжаются приключения четырех подружек из колледжа в Эссексе. Кимберли, Лейтон, Бела и Уитни переходят на второй курс. Они больше не новички в студенческой жизни Новой Англии, но меньше проблем у героинь от этого не становится. Кто-то борется с зависимостью от запрещенного препарата, кто-то становится аутсайдером в своей спортивной команде, а кто-то расстается с парнем. Уитни переживает, что из-за ее цвета кожи к ней относятся несправедливо. Бела пытается завоевать расположение местной звезды. Лейтон сталкивается с собственным двойником, а Кимберли устает вечно всем помогать.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Добро пожаловать в Эссекс Welcome Back to Essex
Сезон 3 Серия 1
21 ноября 2024
Лила от Лилы Lila by Lila
Сезон 3 Серия 2
28 ноября 2024
Четверо в номер Four to a Suite
Сезон 3 Серия 3
5 декабря 2024
Франклин Лис Franklin the Fox
Сезон 3 Серия 4
12 декабря 2024
Родительский уикенд 2 Parents Weekend 2
Сезон 3 Серия 5
19 декабря 2024
Хэллоуин и овсяное молоко Halloween & Oat Milk
Сезон 3 Серия 6
26 декабря 2024
Родео The Rodeo
Сезон 3 Серия 7
2 января 2025
Тест на хорошего партнера The Good Partner Test
Сезон 3 Серия 8
9 января 2025
Фотографии Pics
Сезон 3 Серия 9
16 января 2025
Эссекс Стронг Essex Strong
Сезон 3 Серия 10
23 января 2025
График выхода всех сериалов
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