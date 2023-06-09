Меню
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
На этой неделе стриминги предлагают устроить спиритический сеанс, заняться творчеством, записать детективный подкаст и просто прибавить скорости.
Написать
9 июня 2023 15:00
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться
Любовь Аксенова вступает в опасную игру, Наташа Лионн бежит от бандитов, а Билли Айлиш демонстрирует свои актерские навыки.
Написать
15 апреля 2023 12:00
Сериал «Сексуальная жизнь студенток» продлен на третий сезон
Сегодня выходят заключительные серии второго сезона.
Написать
15 декабря 2022 16:26
Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни
Шоу, в которых очень много постельных сцен и диалогов о близости.
Написать
19 ноября 2022 12:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах
Разводы, дети, харасмент и другие животрепещущие вопросы, которые волнуют все женское сообщество.
Написать
23 октября 2022 12:00
Вышел трейлер второго сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток»
В новых сериях старшая сестра Тимиоти Шаламе задумается о службе в армии, чтобы погасить свои долги.
Написать
20 октября 2022 11:08
HBO Max продлил на второй сезон комедийный сериал «Сексуальная жизнь студенток»
Шоу является одним из лидеров сервиса по количеству просмотров.
Написать
9 декабря 2021 15:55
