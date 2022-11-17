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Сексуальная жизнь студенток 2021 - 2025 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сексуальная жизнь студенток
Киноафиша Сериалы Сексуальная жизнь студенток Сезоны Сезон 2

The Sex Lives of College Girls 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сексуальная жизнь студенток»

Во 2 сезоне сериала «Сексуальная жизнь студенток» главные героини переходят на второй курс Эссекского университета. Несмотря на то что каждая из них по тем или иным причинам оказывалась на грани исключения, им удается остаться вместе в Вермонте и сохранить свою дружбу. Кимберли спасает ее хитрость на экзамене по экономике, Уитни – участие в спортивной команде, Белу – вовремя принятое серьезное решение, а Лейтон – помощь подруг. Теперь им предстоит уладить свои личные проблемы и каким-то образом объединить учебу с отношениями. Парни, вечеринки, сплетни, приключения – все это ждет их в новом учебном году.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Зима близко Winter is Coming
Сезон 2 Серия 1
17 ноября 2022
Проблемы братства Frat Problems
Сезон 2 Серия 2
17 ноября 2022
Короткий король The Short King
Сезон 2 Серия 3
24 ноября 2022
Ты будешь моей девушкой? Will You Be My Girlfriend?
Сезон 2 Серия 4
24 ноября 2022
Съемка Taking Shots
Сезон 2 Серия 5
1 декабря 2022
Двойник Doppelbanger
Сезон 2 Серия 6
1 декабря 2022
Забастовка работников пищевой промышленности Эссексского колледжа The Essex College Food Workers Strike
Сезон 2 Серия 7
8 декабря 2022
Пре-Фрош выходные Pre-Frosh Weekend
Сезон 2 Серия 8
8 декабря 2022
Секс и баскетбол Sex & Basketball
Сезон 2 Серия 9
15 декабря 2022
Коммунальная лотерея The Rooming Lottery
Сезон 2 Серия 10
15 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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