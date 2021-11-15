В 1 сезоне 7 серии сериала «Мосгаз. Дело № 8: Западня» и воры, и сотрудники «Кристалла» одновременно наседают на Черепа. Бандит оказывается буквально зажатым в клещи. Тем временем в столице продолжаются жестокие убийства, связанные с его персоной.
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