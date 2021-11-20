В 1 сезоне 2 серии сериала «Заговор небес» на Катю и Кристи нападает мужчина с пистолетом. Кристи оказывается в больнице, а Катя решает позвонить Максиму. Вместе они приезжают к Баженову. Маша получает СМС с угрозой с незнакомого номера.
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