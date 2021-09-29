Во 2 сезоне 4 серии сериала «Неверный» Асие проявляет интерес к загадочному незнакомцу. Его зовут Арас. Они целуются, и это способствует близости между молодыми людьми. От глаз Волкана не укрывается, что происходит между Асие и Арасом.
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