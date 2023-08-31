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One Piece. Большой куш 2023, 2 сезон

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Киноафиша Сериалы One Piece. Большой куш Сезоны Сезон 2

One Piece
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Количество серий 1
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 2-й сезон сериала «One Piece. Большой куш»

Во 2-м сезоне сериала «One Piece. Большой куш» продолжается история о больших путешествиях и захватывающих приключениях морских волков. В центре событий оказывается молодой пиратский капитан, который вместе со своей командой выдвинулся в путь. Цель главного героя проста – он хочет получить титул Короля пиратов и отыскать легендарное сокровище Ван-Пис. Пираты соломенной шляпы намерены попасть на океаническое течение Гранд Лайн. Согласно слухам, мифическое сокровище поможет их капитану Манки Д. Луффи стать Королем пиратов. В новом сезоне главные герои столкнутся с новыми трудностями и испытаниями.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала One Piece. Большой куш График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
The Beginning and the End
Сезон 2 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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