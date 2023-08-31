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One Piece. Большой куш 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала One Piece. Большой куш
Киноафиша Сериалы One Piece. Большой куш Сезоны Сезон 1

One Piece
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «One Piece. Большой куш»

В 1 сезоне сериала «One Piece. Большой куш» паренек по имени Манки Д. Луффи встает на непростой и опасный путь пиратства. Более того, он мечтает стать настоящим Королем пиратов. Для этого он собирает свою первую команду и отправляется в море на поиски клада. Сундук с невиданными сокровищами на одном из необитаемых островов спрятал легендарный Гол Д. Роджер. Этот мифический клад называют «Ван-Пис», и найти его пытаются все мало-мальски амбициозные моряки. Ведь сокровище сделает своего обладателя Королем пиратов.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала One Piece. Большой куш График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
НА ЗАРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ROMANCE DAWN
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2023
ЧЕЛОВЕК В СОЛОМЕННОЙ ШЛЯПЕ THE MAN IN THE STRAW HAT
Сезон 1 Серия 2
31 августа 2023
НЕ РАССКАЗЫВАЙ СКАЗКИ TELL NO TALES
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2023
ПИРАТЫ ИДУТ THE PIRATES ARE COMING
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2023
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА В «БАРАТИ»! EAT AT BARATIE!
Сезон 1 Серия 5
31 августа 2023
ШЕФ И МАЛЬЧИК НА ПОБЕГУШКАХ THE CHEF AND THE CHORE BOY
Сезон 1 Серия 6
31 августа 2023
ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ РЫБЫ-ПИЛЫ THE GIRL WITH THE SAWFISH TATTOO
Сезон 1 Серия 7
31 августа 2023
ХУДШИЙ НА ИСТ-БЛУ WORST IN THE EAST
Сезон 1 Серия 8
31 августа 2023
График выхода всех сериалов
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