В 1 сезоне 3 серии сериала «Олаф представляет» снеговик рассказывает зрителям о диснеевском «Короле Льве», традиционно перевоплощаясь в Симбу, его отца и злобного дядю, идеально интерпретируя кульминационную схватку между дикими зверями.
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