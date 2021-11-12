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Киноафиша Сериалы Олаф представляет Сезоны Сезон 1 Серия 2

Олаф представляет 2021 2 серия 1 сезон

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Русалочка
Сезон 1 / Серия 1 12 ноября 2021
Моана
Сезон 1 / Серия 2 12 ноября 2021
Король Лев
Сезон 1 / Серия 3 12 ноября 2021
Аладдин
Сезон 1 / Серия 4 12 ноября 2021
Рапунцель
Сезон 1 / Серия 5 12 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 6 12 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Олаф представляет» снеговик пересказывает зрителям знаменитую «Моану», по ходу выступая в ролях главной героини мультфильма, полубога Мауи, изменяющего форму, петуха Хэй-хэя и любящего сокровища кокосового краба Таматоа.

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