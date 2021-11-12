В 1 сезоне 2 серии сериала «Олаф представляет» снеговик пересказывает зрителям знаменитую «Моану», по ходу выступая в ролях главной героини мультфильма, полубога Мауи, изменяющего форму, петуха Хэй-хэя и любящего сокровища кокосового краба Таматоа.
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