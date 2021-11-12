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Олаф представляет 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Олаф представляет
Киноафиша Сериалы Олаф представляет Сезоны Сезон 1

Olaf Presents
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Олаф представляет»

В 1 сезоне сериала «Олаф представляет» действие фокусируется на волшебном снеговике по имени Олаф, которого многие из нас помнят по диснеевскому хиту «Холодное сердце», где Олаф был близким другом одной из главных героинь. В новом проекте анимационной студии Олаф выступает в качестве ведущего специального шоу, главная задача которого – познакомить зрителей с нетленными произведениями компании, когда-то созданной Уолтом Диснеем. Идеальный вариант для всех поклонников и любителей старых мультфильмов.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Олаф представляет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Русалочка The Little Mermaid
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2021
Моана Moana
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2021
Король Лев The Lion King
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2021
Аладдин Aladdin
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2021
Рапунцель Tangled
Сезон 1 Серия 5
12 ноября 2021
Frozen
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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