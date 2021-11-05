В 1 сезоне 4 серии сериала «Синдром жертвы» Кирилл находит Лизу в кризисном центре, но она уезжает от него с Андреем. Тогда он расспрашивает сотрудников о Нине и узнает, что на самом деле ее зовут Елена. Следователь начинает «копать» под Лебедева.
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