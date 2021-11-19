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Непосредственно Каха. Сказки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Непосредственно Каха. Сказки
Киноафиша Сериалы Непосредственно Каха. Сказки Сезоны Сезон 1

Непосредственно Каха. Сказки 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Непосредственно Каха. Сказки»

В 1 сезоне сериала «Непосредственно Каха. Сказки» молодой парень кавказского происхождения по имени Серго участвует в испытании недавно разработанной вакцины. Но эксперимент идет не по плану, и житель солнечного Сочи оказывается в больничной палате с осложнениями. Навестить больного приходят все его друзья и знакомые, включая небезызвестного Каху. Но каждый гость, подобно сказочной Шахерезаде, должен рассказать пациенту историю. В каждой серии зрители увидят очередную переиначенную на новый лад сказку.

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Список серий 1-го сезона сериала «Непосредственно Каха. Сказки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Золотая рыбка
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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