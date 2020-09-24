В 3 сезоне 7 серии сериала «Обет на крови» Сэмюэлс шантажирует Хьюго наркотиками и сексуальным скандалом. Хьюго вынужден работать на него и дальше. Китти и Мариус решили заключить взаимовыгодную сделку с сотрудниками правоохранительных органов.
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