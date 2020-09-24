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Киноафиша Сериалы Обет на крови Сезоны Сезон 3 Серия 5

Обет на крови 2017 - 2020 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Обет на крови»
Новое начало
Сезон 3 / Серия 1 24 сентября 2020
Никогда больше
Сезон 3 / Серия 2 1 октября 2020
Плохие новости
Сезон 3 / Серия 3 8 октября 2020
Упасть замертво
Сезон 3 / Серия 4 15 октября 2020
Конкретные кроссовки
Сезон 3 / Серия 5 22 октября 2020
Тюльпаны из Голландии
Сезон 3 / Серия 6 29 октября 2020
Высшие силы
Сезон 3 / Серия 7 5 ноября 2020
Нос с самбалом
Сезон 3 / Серия 8 12 ноября 2020
Предложение, от которого нельзя отказаться
Сезон 3 / Серия 9 19 ноября 2020
Секретное место
Сезон 3 / Серия 10 26 ноября 2020
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Обет на крови» Мариуса вышвырнули в канал и залили бетоном. Люди, на которых работает Хьюго, предостерегают его, что ему не стоит вместе с Сэмюэлсом отправляться на Мальту. Но внемлет ли их предупреждениям герой?

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