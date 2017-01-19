Криминально-драматический сериал «Обет на крови» – это история о высокопоставленном чиновнике Хьюго и преступнике Мариусе. Последний недавно вышел на свободу и не собирается вставать на путь исправления. Герои никак не были связаны между собой, пока их дочери не стали близко общаться. Дружба молодых девушек впоследствии привела к цепочке весьма драматических событий для обоих семейств. Однажды Хьюго лишился работы и принялся за рискованное расследование, которое снова свело его с Мариусом и его супругой Китти.