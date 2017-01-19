Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Обет на крови
Постер к сериалу Обет на крови
Постер к сериалу Обет на крови
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Обет на крови
Обет на крови (2017 - 2020) KLEM
Год выпуска 2017
Страна Нидерланды
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Продолжительность 22 часа 30 минут
О чем сериал

Криминально-драматический сериал «Обет на крови» – это история о высокопоставленном чиновнике Хьюго и преступнике Мариусе. Последний недавно вышел на свободу и не собирается вставать на путь исправления. Герои никак не были связаны между собой, пока их дочери не стали близко общаться. Дружба молодых девушек впоследствии привела к цепочке весьма драматических событий для обоих семейств. Однажды Хьюго лишился работы и принялся за рискованное расследование, которое снова свело его с Мариусом и его супругой Китти.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Том Хоффман
Том Хоффман
Барри Атсма
Якоб Дервиг
Джорджина Вербаан
Мари-Мэй ван Зейлен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обет на крови - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Обет на крови - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Обет на крови - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши