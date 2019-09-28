В 1 сезоне 3 серии сериала «Виражи судьбы» Спицына арестовывают. Ему предъявляют обвинение в открытии нелегального игорного заведения. Кроме того, он имеет отношение к убийству Лозовских и похищению ребенка. Дима следует за автомобилем Кочетова.
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