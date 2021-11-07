В 1 сезоне 6 серии сериала «Саня, газуй!» в автосервис Армена выстраивается огромная очередь из водителей прекрасного пола. Саня находит с клиентками общий язык. Тем временем Толик делает девушкам маникюр прямо в подсобном помещении сервиса.
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