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Киноафиша Сериалы Iwájú
Iwájú (2022 - …) Iwájú
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

Американский анимационный мини-сериал «Iwájú» от студии Disney+ – это веселая научно-фантастическая история, снятая в духе комиксов. События разворачиваются в футуристическом Лагосе, расположенном в Нигерии. Создатели проекта изучают темы классового неравенства и бросают вызов статусу-кво. «Iwájú» будет первым оригинальным проектом от Walt Disney Animation Studios, а не продолжением ранее существовавшей кинокартины. Подробности сценария пока держатся в секрете, но речь, очевидно, идет о новой вселенной.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Iwájú - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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