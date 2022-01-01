Американский анимационный мини-сериал «Iwájú» от студии Disney+ – это веселая научно-фантастическая история, снятая в духе комиксов. События разворачиваются в футуристическом Лагосе, расположенном в Нигерии. Создатели проекта изучают темы классового неравенства и бросают вызов статусу-кво. «Iwájú» будет первым оригинальным проектом от Walt Disney Animation Studios, а не продолжением ранее существовавшей кинокартины. Подробности сценария пока держатся в секрете, но речь, очевидно, идет о новой вселенной.