Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов

735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи

4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)

Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб

Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими

Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей

Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным