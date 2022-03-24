Меню
Клэр Фой и Пол Беттани обвиняют друг друга в измене в трейлере стильного мини-сериала «Очень британский скандал»
Трехсерийный фильм основан на реальном секс-скандале вокруг британской аристократки.
Написать
24 марта 2022 09:55
Актриса Клэр Фой считает съемки в постельных сценах ужасным опытом: «Чувствуешь, что тебя используют»
В ее новом проекте таких эпизодов, судя по всему, будет очень много.
Написать
23 декабря 2021 13:06
Клэр Фой разводится с Полом Беттани в трейлере сериала «Очень британский скандал»
Также оглашена дата премьеры на BBC One.
Написать
13 декабря 2021 13:53
