Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Очень британский скандал
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Награды и номинации «Очень британский скандал»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Sound, Fiction
Победитель
Editing, Fiction
Номинант
Costume Design
Номинант
Make Up & Hair Design
Номинант
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