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Цитадель 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Цитадель
Киноафиша Сериалы Цитадель Сезоны Сезон 1

Citadel
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цитадель»

В 1 сезоне сериала «Цитадель» противоборствующие агентства решают конфликт международного значения. Для того чтобы успешно выполнить данную операцию, разведывательные службы поручают задание двум лучшим шпионам специального назначения. В центре событий оказывается мужчина, который волею судьбы стал амнезиаком — на протяжении восьми лет своей жизни он, по сути, являлся другим человеком. Герою предстоит совершить долгое и опасное путешествие, чтобы выяснить, кем он был до того, как случилась роковая авария, лишившая его воспоминаний. Это столкновение между жизнью, которой он жил 8 лет, и жизнью, которой он жил раньше.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Цитадель График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Человеческая загадка The Human Enigma
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2023
Шпионы появляются ночью Spies Appear in Night Time
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2023
Бесконечные тени Infinite Shadows
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2023
Расскажи ей все Tell Her Everything
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2023
Время делает нас врагами Time Renders Us Enemies
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2023
Секретам ночи нужны ранние дожди Secrets in Night Need Early Rains
Сезон 1 Серия 6
26 мая 2023
График выхода всех сериалов
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