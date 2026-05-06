Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Цитадель 2023 - 2026, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Цитадель
Киноафиша Сериалы Цитадель Сезоны Сезон 2
Citadel
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Цитадель»

Во 2 сезоне сериала «Цитадель» бывшие агенты уничтоженной глобальной шпионской корпорации продолжают свое путешествие навстречу потерянным воспоминаниям. Мейсон Кейн и Нади Синх вынуждены работать вместе, чтобы доказать вину загадочного агентства «Мантикора» и свергнуть новую монополию в области секретной информации и шпионажа. Когда-то они оба были лучшими агентами «Цитадели», но теперь они должны буквально собирать свои утерянные навыки и опыт по кусочкам, как пазл. Однако Ласло Милл и другие шпионы синдиката делают все возможное, чтобы прошлое оставалось в прошлом. Удастся ли героям вернуть свою память и победить в игре?

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Список серий сериала Цитадель

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Запеченные «Аляски» Baked Alaskas
Сезон 2 Серия 1
6 мая 2026
Окунание в холодную воду Cold Plunge
Сезон 2 Серия 2
6 мая 2026
Чиносы Chinos
Сезон 2 Серия 3
6 мая 2026
Необоснованный Unreasonable
Сезон 2 Серия 4
6 мая 2026
Семейные реликвии Heirlooms
Сезон 2 Серия 5
6 мая 2026
Горная местность Highlands
Сезон 2 Серия 6
6 мая 2026
Чин-чин Chin Chin
Сезон 2 Серия 7
6 мая 2026
График выхода всех сериалов
Гаишник хочет проверить тонировку: когда можно слать законно, а когда — 15 суток за отказ. Объясняет автоюрист
Всегда отваливалась и царапала эмаль на чугуне: зачем в советских ванных клали плитку 15x15
Вот как в СССР хозяйки «оживляли» черствый хлеб: попробовала так же – теперь буханки не выбрасываю (но есть нюанс)
Не можете дождаться развязки «Извне»? Нашла сериал-близнец, который ответит на все вопросы за 2 сезона — и прокатит на «американских горках»
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
«Полюбить — так королеву», пройти тест — так на «отлично»: спорим, не угадаете все 7 советских фильмов по первому кадру?
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
«Значит так, братцы-кролики» — проходим тест на знание цитат из «Места встречи»: набрать 7 из 7 не у каждого получится
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
Дарта Вейдера снова достали из могилы: главного злодея «Звездных войн» вернут на большой экран – Кристенсен на низком старте
Второй сезон сериала по «Оно» покажет то, чего в книге не было: Кинг уже дал добро — Пеннивайз окончательно сорвется с цепи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше