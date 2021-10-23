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Формула жизни 2021 2 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 23 октября 2021
Сезон 1 / Серия 2 23 октября 2021
Сезон 1 / Серия 3 23 октября 2021
Сезон 1 / Серия 4 23 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Формула жизни» в больницу продолжают поступать пострадавшие из обрушившегося торгового комплекса «Аркадия». Но Людмилы Семенихиной среди пациентов не обнаруживается. Анна приезжает на место происшествия.

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