Во 2 сезоне 1 серии сериала «Тайная любовь. Возвращение» Люба живет с Кириллом. Но прошлое не отпускает девушку, ей снится кошмарный сон о гибели Даши. Пара отмечает долгожданную свадьбу, но на праздник внезапно врывается наряд полиции и ОМОНа.
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