Во 2 сезоне 13 серии сериала «Тайная любовь. Возвращение» Кирилл оказывается в следственном изоляторе. Следователь Седов обвиняет его в хищении крупной суммы со счетов компании. Мужчина считает, что его подставила бывшая невеста Светлана.
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