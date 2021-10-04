Во 2 сезоне 3 серии сериала «Тайная любовь. Возвращение» Кирилл разыскивает супругу. Ему звонят из больницы и сообщают, что Люба в реанимации. У женщины останавливается сердце, но врачи в последний момент буквально вытаскивают ее с того света.
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