В 1 сезоне 3 серии сериала «Пробуждение любви» Марина рассказывает Савелию о юношеской любви Алены и Коли. Мужчина ревнует супругу к ее прошлому. Алена пытается поговорить с бывшей подругой, и та признается, что продолжает на нее злиться.
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Пока все обсуждают «Фишера» и ждут 8 сезон «Невского», Шпагин предпочитает другой детективный сериал: «Я смотрел его дважды»
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail