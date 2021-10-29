Марадона: Благословенная мечта 2021 2 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Марадона: Благословенная мечта»
Обещание
Сезон 1 / Серия 129 октября 2021
Диктовка
Сезон 1 / Серия 229 октября 2021
Машина
Сезон 1 / Серия 329 октября 2021
Судака
Сезон 1 / Серия 429 октября 2021
Сломанный
Сезон 1 / Серия 529 октября 2021
Везувий
Сезон 1 / Серия 65 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 75 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 812 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 919 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 1026 ноября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Марадона: Благословенная мечта» в 1978 году Диего дебютирует в сборной Аргентины. Напряжение в стране резко растет, поскольку в Аргентине пропадают без вести тысячи людей. По ходу дела Марадона все еще находится в коме.
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