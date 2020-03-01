В 1 сезоне 1 серии сериала «Хрустальная мечта» студентка Надя учится в городе на экономиста, но чувствует, что на самом деле это не ее призвание. В родной деревне к ней пристает богатый парень Валентин, однако девушка не отвечает ему взаимностью.
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