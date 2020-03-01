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Хрустальная мечта 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хрустальная мечта
Киноафиша Сериалы Хрустальная мечта Сезоны Сезон 1

Кришталева мрія 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хрустальная мечта»

В 1 сезоне сериала «Хрустальная мечта» студентка Надежда живет в маленьком родном поселке и учится в университете в ближайшем городке. Но на девушку сваливается целый ворох неприятностей, когда ее начинает преследовать влюбленный мажор Валентин. Наде приходится бежать в столицу, где живет ее биологический отец. Только вот мужчина никогда не видел свою дочь, и его семья не в восторге от появления на пороге внебрачного ребенка. Кроме того, Валентин не отступается и продолжает искать Надю даже в другом городе.

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Список серий 1-го сезона сериала «Хрустальная мечта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2020
График выхода всех сериалов
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