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Мамы 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 21 октября 2021
Сезон 1 / Серия 2 28 октября 2021
Сезон 1 / Серия 3 4 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 4 11 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Мамы» в центре событий оказывается женщина по имени Лилу. Она переехала из Дагестана в российскую столицу и стала арт-директором крупного издательства. Лилу и ее супруг Евгений готовятся стать родителями в первый раз.

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