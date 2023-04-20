Меню
Сериалы
Звездный путь: Странные новые миры
Новости
Вышел трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры»
В ролике показали встречу с суровыми клингонами.
Написать
20 апреля 2023 16:25
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
Написать
28 апреля 2022 16:42
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
Кроме того, объявлена дата премьеры второго сезона «Звездного пути: Пикар».
Написать
19 января 2022 15:09
