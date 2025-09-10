Меню
Дюна: Пророчество
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Барон прав, а Пол Муад’Диб нет: почему в «Дюнах» Харконнены мстят Атрейдесам
Смысл в их мести есть.
3 комментария
10 сентября 2025 13:46
Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж
Герцог на самом деле жив, и никогда не умирал.
Написать
19 августа 2025 18:07
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
Написать
6 января 2025 12:19
«Дюна: Пророчество» уже продлили на второй сезон, хотя главный секрет сериала раскрыли в 5 серии
Финал лишь свяжет линии воедино и задаст новые вопросы.
Написать
20 декабря 2024 22:30
Сестры, роботы и странный воин в 1 серии «Дюна: Пророчество»: что показали в амбициозном сериале HBO
Даже читавший книги Герберта ногу сломит.
Написать
22 ноября 2024 13:17
Жалкая пародия на «Игру престолов»: критики остались в ужасе от сюжета «Дюна: Пророчество»
Нет Шаломе, зато есть местные «сильные и независимые» героини.
Написать
18 ноября 2024 18:07
Критики нашли замену «Игре престолов»: не распиаренный «Дом дракона» и «Бриджертоны»
Готовьте носовые платочки, скоро будем лить слезы из-за смерти полюбившихся героев.
Написать
12 ноября 2024 12:20
