Дюна: Пророчество Места съёмок

Места и даты съемок сериала Дюна: Пророчество

Основные места съемок сериала Дюна: Пророчество

  • Будапешт, Венгрия
  • Венгрия
  • Иордания
  • Испания

Где снимали известные сцены

место съёмок
Амман, Иордания
Даты съемок сериала Дюна: Пророчество

  • 22 ноября 2022 - 18 декабря 2023
Ковры на стенах мелькают в каждом втором советском кино: но вешали их не просто для красоты — сразу говорило о многом
