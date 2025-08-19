Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж

Герцог на самом деле жив, и никогда не умирал.

Во вселенной «Дюны» смерть никогда не бывает окончательной. Особенно когда речь идёт о доме Атрейдесов, предках Пола Лисан-аль-Гаиба. Первый сезон «Дюны: Пророчество» шокировал зрителей гибелью Орри Атрейдеса — героя, появившегося всего в одном эпизоде, но сумевшего оставить сильный след.

Его история любви с юной Тулой Харконнен и ее жестокий план мести стали ещё одним напоминанием о непримиримой вражде двух великих домов.

Воскрешение героя

Актёр Майло Каллахан, сыгравший Орри, в свежем интервью признался: он открыт к возвращению, если создатели увидят в этом смысл. Его слова прозвучали почти как намек — «никогда не стоит зарекаться».

Для актёра это был ценный опыт, который он назвал «самым дорогим короткометражным фильмом», ведь вся его линия фактически разворачивалась в нескольких тесных сценах с Эммой Каннинг.

Намек на возвращение?

Зрители справедливо задаются вопросом: зачем было вводить Орри и так стремительно выводить его из игры? Логичный ответ — в серой морали «Дюны».

Его смерть стала символической платой за вечный конфликт Атрейдесов и Харконненов. Но парадокс в том, что именно эта смерть дала жизнь новой сюжетной линии: Десмонд, сын Орри и Тулы, может стать ключевым героем второго сезона.

Флешбэки, общение с наследником посредством памяти предков, гхолы (клоны) — у «Дюны» богатый инструментарий, чтобы вернуть павших персонажей. Даже если Орри больше не будет центральной фигурой, актера вполне могут вернуть и сделать частью истории. Тем более что Десмондом остается главным и, пожалуй, самым таинственным героем истории.

