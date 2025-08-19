Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж

Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж

19 августа 2025 18:07
Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж

Герцог на самом деле жив, и никогда не умирал.

Во вселенной «Дюны» смерть никогда не бывает окончательной. Особенно когда речь идёт о доме Атрейдесов, предках Пола Лисан-аль-Гаиба. Первый сезон «Дюны: Пророчество» шокировал зрителей гибелью Орри Атрейдеса — героя, появившегося всего в одном эпизоде, но сумевшего оставить сильный след.

Его история любви с юной Тулой Харконнен и ее жестокий план мести стали ещё одним напоминанием о непримиримой вражде двух великих домов.

Воскрешение героя

Актёр Майло Каллахан, сыгравший Орри, в свежем интервью признался: он открыт к возвращению, если создатели увидят в этом смысл. Его слова прозвучали почти как намек — «никогда не стоит зарекаться».

Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж

Для актёра это был ценный опыт, который он назвал «самым дорогим короткометражным фильмом», ведь вся его линия фактически разворачивалась в нескольких тесных сценах с Эммой Каннинг.

Намек на возвращение?

Зрители справедливо задаются вопросом: зачем было вводить Орри и так стремительно выводить его из игры? Логичный ответ — в серой морали «Дюны».

Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж

Его смерть стала символической платой за вечный конфликт Атрейдесов и Харконненов. Но парадокс в том, что именно эта смерть дала жизнь новой сюжетной линии: Десмонд, сын Орри и Тулы, может стать ключевым героем второго сезона.

Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж

Флешбэки, общение с наследником посредством памяти предков, гхолы (клоны) — у «Дюны» богатый инструментарий, чтобы вернуть павших персонажей. Даже если Орри больше не будет центральной фигурой, актера вполне могут вернуть и сделать частью истории. Тем более что Десмондом остается главным и, пожалуй, самым таинственным героем истории.

Если любишь — отпусти: Джейсон Момоа ненавидит съемки в «Дюне» Вильнева лишь по одной причине — каждые 6 лет одно и то же.

Фото: Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», фильма «Дюна» (2021)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней «Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней Читать дальше 20 августа 2025
Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому Читать дальше 20 августа 2025
Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Читать дальше 19 августа 2025
Мчим на Хогвартс-экспрессе по фильмографии Рэдклиффа: 5 фильмов на любой вкус, где актер играл безумного бандита и даже труп Мчим на Хогвартс-экспрессе по фильмографии Рэдклиффа: 5 фильмов на любой вкус, где актер играл безумного бандита и даже труп Читать дальше 19 августа 2025
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут Читать дальше 19 августа 2025
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Читать дальше 19 августа 2025
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится Читать дальше 19 августа 2025
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке «Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке Читать дальше 18 августа 2025
«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа «Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше