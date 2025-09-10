Барон прав, а Пол Муад’Диб нет: почему в «Дюнах» Харконнены мстят Атрейдесам

Смысл в их мести есть.

Вражда между Домом Атрейдесов и Домом Харконненов — это не просто личная ненависть, а многотысячелетняя вендетта, уходящая корнями в эпоху Батлерианского джихада.

Она началась с предательства и завершилась только на Арракисе, спустя десять тысяч лет, события эти вы могли видеть в фильме «Дюна».

Начало: битва при Коррине

В 88 г. до н. э. армия человечества под командованием Вориана Атрейдеса вела финальную битву против мыслящих машин Омниуса. Его подчинённый, Абулурд Харконнен, отказался пересечь заминированный «Мост Хретгира», чтобы не обречь на смерть два миллиона людей.

Чисто технически Атрейдес привел человечество к победе, но и назвать Харконнена неправым было нельзя. Вориан увидел в этом трусость, лишил подчиненного должности и навсегда заклеймил имя Харконнен, назвав их едва не предателями. Хотя их семья доблестно сражалась за будущее мира, все былые заслуги были перечеркнуты.

Абулурда сослали на Ланкивейл, но его потомки сохранили ненависть к Атрейдесам, передавая её как смысл жизни своим наследникам. Так зародилась вражда двух Домов.

Арракис и кровь Гриффина

Через века правнук Абулурда, Гриффин Харконнен, выследил Вориана на Арракисе и вызвал его на поединок. Вориан одержал верх, но пощадил соперника, надеясь положить конец конфликту.

Напрасно: Гриффина убили андроиды, а его сестра Вали поклялась отомстить. Вендетта вспыхнула с новой силой.

Виллем Атрейдес против Данвиса Харконнена

Следующие поколения превратили ненависть в политику. Виллем Атрейдес и Данвис Харконнен боролись за власть при новом императоре. Подлость Харконненов стоила Атрейдесу жизни, но его смерть лишь усугубила противостояние. Попытки примирения тонули в крови.

Конец Харконненов

Финал наступил лишь в 10191 г. н. э. во время Пустынной войны. Атрейдесы, лишенные титулов и родной планеты, во главе с Полом Муад’Дибом уничтожили Харконненов. Барон Владимир был убит Алией, а его племянник Фейд-Рауту пал вместе с ним.

Дом Харконненов перестал существовать в привычном понимании (все-таки Пол тоже был его наследником), но цена была огромной: за тысячелетия пролилась цистерна крови, а предательства разрушили не одну сотню жизней.

Владимир — это навсегда: в «Дюне 3» Вильнев вернет Харконнена — Скарсгард еще молчит, но его участие даже не нужно.