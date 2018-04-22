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Постер к сериалу Луис Мигель
Постер к сериалу Луис Мигель
Постер к сериалу Луис Мигель
Постер к сериалу Луис Мигель
Постер к сериалу Луис Мигель
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Луис Мигель
Луис Мигель (2018 - …) Luis Miguel La Serie 18+
Год выпуска 2018
Страна Мексика
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 27 часов 0 минут
О чем сериал

Суперзвезда в мире музыки Луис Мигель стал многократным лауреатом разнообразных премий и мультиплатиновым исполнителем. Путь восходящего таланта начался, когда Луису не исполнилось 11 лет. Его природные способности становятся очевидными для семьи. Предприимчивый отец мальчика намерен сделать его успешным и знаменитым музыкантом. Слава приносит в жизнь Луиса трудности, связанные с приватностью личной жизни, к которым он не был готов. Богатство и признание становятся испытанием для семейных отношений.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оскар Хаэнада
Оскар Хаэнада
Сесар Бордон
Диего Бонета
Диего Бонета
Андрес Альмейда
Андрес Альмейда
Ванесса Бауче
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Луис Мигель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
Луис Мигель - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Луис Мигель - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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