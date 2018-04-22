Суперзвезда в мире музыки Луис Мигель стал многократным лауреатом разнообразных премий и мультиплатиновым исполнителем. Путь восходящего таланта начался, когда Луису не исполнилось 11 лет. Его природные способности становятся очевидными для семьи. Предприимчивый отец мальчика намерен сделать его успешным и знаменитым музыкантом. Слава приносит в жизнь Луиса трудности, связанные с приватностью личной жизни, к которым он не был готов. Богатство и признание становятся испытанием для семейных отношений.