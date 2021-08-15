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По-пацански 2019 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала По-пацански
Киноафиша Сериалы По-пацански Сезоны Сезон 2

Ladhood
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «По-пацански»

Во 2 сезоне сериала «По-пацански» Лиам тяжело переживает недавнее расставание с Джесс. Он пытается ходить на свидания и смотреть на жизнь позитивнее, но вскоре понимает, что для достижения счастья ему придется полностью измениться. В ход идут и утренние пробежки, и отказ от алкоголя, и уроки вождения. Вот только обращаться к психотерапевту мужчина по-прежнему не решается, так как боится копаться в своих чувствах. Вместо этого он вновь погружается в школьные воспоминания, чтобы найти в них подсказку. 

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «По-пацански» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Итоги Results
Сезон 2 Серия 1
15 августа 2021
В дороге On the Road
Сезон 2 Серия 2
15 августа 2021
Инди Indie
Сезон 2 Серия 3
15 августа 2021
Мэри Mary
Сезон 2 Серия 4
15 августа 2021
Черные камни Black Stones
Сезон 2 Серия 5
15 августа 2021
Важный день The Big Day
Сезон 2 Серия 6
15 августа 2021
График выхода всех сериалов
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