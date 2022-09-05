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По-пацански 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала По-пацански
Киноафиша Сериалы По-пацански Сезоны Сезон 3

Ladhood
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 3-й сезон сериала «По-пацански»

В 3 сезоне сериала «По-пацански» Лиам окончательно разочаровывается в любви. Джесс не намерена его прощать, а с другими девушками у него никак не складывается. Да еще и отношения с лучшим другом Россом кажутся напряженными после событий на его свадьбе. Единственный известный Лиаму способ справиться с проблемами – погрузиться в воспоминания о школьных годах. Он анализирует свои прежние ошибки, чтобы найти правильный путь в настоящем. Однако в этот раз мужчине придется всерьез над собой поработать.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «По-пацански» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
5 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
5 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
5 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
5 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
5 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
5 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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