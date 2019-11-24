В 1 сезоне 5 серии сериала «По-пацански» герой проводит время на сомнительной вечеринке и знакомится там с девушкой по имени Пенелопа. Лиам вспоминает, что на следующее утро у него запланирован визит к психотерапевту, но не хочет заканчивать вечер.
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