В 1 сезоне 3 серии сериала «День мертвецов» Джей, Кэм и Лорен хотят защитить дом престарелых от восставших мертвецов. В то время как мэр Боумен следит за протестантом-зомби, Николь становится известен шокирующий секрет. Родс следит за Блэквуд.
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