В 1 сезоне 5 серии сериала «День мертвецов» несколько жителей Мавинхакена бегут из захваченного города, чтобы спастись от быстро приближающейся нежити. По ходу развития событий герои сталкиваются с множеством по-настоящему смертельных опасностей.
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