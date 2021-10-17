В 1 сезоне 2 серии сериала «Детдомовка» Коля помогает обезвредить преступников, ожидающих Настю в засаде. Он пытается увезти женщину вместе с ее дочерью Алисой из города. Но во дворе дорогу им перегораживает автомобиль с людьми Максима Анатольевича.
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