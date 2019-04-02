Во 2 сезоне 8 серии сериала «Последний настоящий гангстер» Трей воссоединяется со своей матерью Роуз, их отношения не были идеальными. Женщина счастлива узнать, что стала бабушкой двух близнецов. Ее холодность и отчуждённость сменяются на мягкость.
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