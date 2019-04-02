Во 2 сезоне 6 серии сериала «Последний настоящий гангстер» в жизни близнецов наступает важный этап. Трей впервые ведет Шахзада в лучшую парикмахерскую для темнокожих мужчин. Шей ведет Амиру в салон красоты, обнаружив на ее телефоне фото с членом.
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