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Киноафиша Сериалы Несломленная
Несломленная (2022 - …) Несломленная
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Российский сериал «Несломленная» — это экранизация произведения Екатерины Мартыновой «Исповедь узницы подземелья». Автор книги провела больше тысячи дней в заложницах у сексуального насильника, известного как скопинский маньяк. Некоторое время назад она решилась поведать об этом ужасном опыте и выпустила книгу. Сериал не будет отражать историю преступника. Центральной героиней станет девочка, которой довелось пройти через настоящий кошмар, но сохранить рассудок и стать полноценной и независимой личностью.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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