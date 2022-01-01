Российский сериал «Несломленная» — это экранизация произведения Екатерины Мартыновой «Исповедь узницы подземелья». Автор книги провела больше тысячи дней в заложницах у сексуального насильника, известного как скопинский маньяк. Некоторое время назад она решилась поведать об этом ужасном опыте и выпустила книгу. Сериал не будет отражать историю преступника. Центральной героиней станет девочка, которой довелось пройти через настоящий кошмар, но сохранить рассудок и стать полноценной и независимой личностью.