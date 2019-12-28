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Сильная женщина 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сильная женщина
Киноафиша Сериалы Сильная женщина Сезоны Сезон 1

Сильна жінка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сильная женщина»

В 1 сезоне сериала «Сильная женщина» Леонид и Евгения счастливы в браке и растят общего малыша. Их семья кажется идеальной, однако выясняется, что несколько лет назад Леня сходил налево. Тогда Женя сумела простить ему измену, лишь бы только не разрушить брак. С тех пор супруг образумился, стал образцовым мужем и отцом. Вот только однажды женщина узнает, что история повторяется. Кроме того, Леонида обвиняют в тяжелом преступлении. Евгения решает сперва вытащить его из-за решетки, а потом уже думать об остальном.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сильная женщина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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