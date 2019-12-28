В 1 сезоне 4 серии сериала «Сильная женщина» Саша приходит к Алине, чтобы задать ей вопросы о смерти мужа. Женя едет к Портнову и подслушивает его тайный разговор с Алиной. Она передает всю информацию Саше, а тот приходит к ней с букетом цветов.
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